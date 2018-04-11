بيطرى الفيوم: التهاب الجلد العقدى للأبقار لم يصل للوباء ونسيطر على المرض

بيطرى الفيوم: التهاب الجلد العقدى للأبقار لم يصل للوباء ونسيطر على المرضالأربعاء، 11 أبريل 2018 12:00 ص
محافظة الفيوم - أرشيفية
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قال الدكتور موسى سليمان مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الفيوم: أطمئن مربى الماشية أن حالات التهاب الجلد العقدى بين الأبقار بمحافظة الفيوم لم تصل لحد الوباء، وإنما هى حالات فردية ويتم السيطرة عليها.
ولفت موسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جار تحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية، وأن هناك حالات مرضت نتيجة رد فعل التحصين باللقاح الحى فى صورة مبسطة.
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