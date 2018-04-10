السفير الروسى لدى الاتحاد الأوروبى ينفى وقوع هجوم كيماوى فى سوريا

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نفى السفير الروسى لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيزوف، فى مقابلة مع قناة "يورونيوز" الأوروبية، ما تردد بشأن وقوع هجوم كيماوى آخر فى مدينة دوما السورية.

وقال تشيزوف -حسبما نقلت قناة "يورونيوز" اليوم الثلاثاء إن بلاده "صُدمت مما زُعم أنه هجوم كيماوى آخر فى مدينة دوما السورية"، مضيفاً أن "المختصين العسكريين الروس زاروا هذه المنطقة وتجولوا فى تلك الشوارع ودخلوا تلك المنازل وتحدثوا مع الأطباء المحليين وزاروا المستشفى الوحيد العامل فى دوما.. لم يكن هناك جثة واحدة ولا حتى شخص واحد جاء للعلاج بعد الهجوم"، نافياً أن يكون هجوم كيماوى قد وقع فى دوما.

وأشار تشيزوف إلى أن هناك من نظموا، وعلى مراحل، لوقوع مثل هذا الحادث.

وحول توقع سقوط ضحايا روس فى سوريا، إذا ما وُجهت ضربة عسكرية أمريكية فى سوريا، رد تشيزوف قائلاُ: "حذرت روسيا ممثلى الولايات المتحدة الأمريكية، علناً ومن خلال القنوات المعنية، من العواقب الوخيمة التى يكن أن تنجم عن وقوع مثل هذه الضربات الجوية وما إذا أصيب مواطنون روس بشكل متعمد أو غير ذلك".