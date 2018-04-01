مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات للنازحين باليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات للنازحين باليمنالأحد، 01 أبريل 2018 04:22 م
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض (أ ش أ)
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد، مساعدات إغاثية ومواد إيواء للنازحين فى محافظة مأرب اليمنية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المساعدات شملت تقديم الملابس والبطانيات لـ6000 فرد من فئة ذوى الشهداء والأسر الأكثر احتياجًا فى المدينة، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة فى اليمن.
وتأتى تلك المساعدات فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء اليمنيين جراء الأزمة الإنسانية التى يمرون بها.
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