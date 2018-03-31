تعرف على 20 وظيفة بجامعة السادات وشروط التقدم لها







المنوفية - محمد فتحى

أعلنت جامعة مدينة السادات، عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، بالتعيين وذلك من خريجى الجامعات الحكومية المصرية الخاضعة، لأحكام القانون 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات.

أولا: كلية الصيدلة والهيئة

أستاذ مساعد فى كل من التخصصات التالية (كيمياء عضوية – ميكربولوجيا والمناعة – صيدلة إكلينيكية – أدوية وسموم).

الهيئة المعاونة لها

13 معيدا من الحاصلين على بكالوريوس علوم الصيدلة، على أن يتم تسكينهم بالأقسام العلمية طبقآ لإحتياجات الكلية.

ثانيآ: كلية التربية الرياضية – بنات

أعضاء هيئة التدريس: مساعد تخصص جودو، مدرس تخصص مصارعة.

الهيئة المعاونة: مدرس مساعد تخصص التمرينات الإيقاعية "الجمباز الإيقاعى"

ثالثآ: كلية التربية الرياضية – بنين

مدرس مساعد ألعاب قوى "وثب عالى"

مدرس مساعد جمباز "فنى أجهزة"

رابعآ: كلية التربية للطفولة المبكرة

مدرس تخصص صحة نفسية بقسم العلوم النفسية

شروط عامة

يشترط فى من يتقدم لشغل إحدى هذه الوظائف، أن يكون مستوفيآ للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته.

المهندس: يشترط فى المتقدم لشغل وظيفة معيد إلا يقل التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى عن جيد جدا.

تقدم الطلبات شخصيا باسم أمين عام الجامعة بالمقر الإدارى للجامعة خلال خمسة عشر يومآ من تاريخ النشر، مرفقآ به طوابع الجامعة (فئة مائة جنيه).

والمستندات المطلوبة هى:

* صورة بطاقة الرقم القومى

* أصل وصورة من شهادة ميلاد كمبيوتر

* عدد 6 صور شخصية حديثة

* أصل وصور المؤهلات الدراسية

* أصل وصورة من موقف التجنيد

* أصل وصورة إفادة النسبة المئوية بالنسبة لنظام الساعات المعتمدة (Gpa)

* طلب شغل الوظيفة

* 2 دوسية بلاستيك لحفظ الأوراق

بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين :-

يقدم بيان أصل وصورة من تقدير السنوات الدراسية بالدرجات

كما تقدم أصل وصورة من شهادة تذكية المشرف على شهادة الماجيستير معتمدة ومختومة

3 نسخ من رسالة الماجستير للمدرسين المساعدين.

بالنسبة للمدرسين:

3 نسخ من رسالة الدكتوراه ونسخة من رسالة الماجستير

بالنسبة للأستاذ المساعد

3 نسخ من رسالة الدكتوراه ونسخة من رسالة الماجستير

5 نسخ من الأبحاث والإنتاج العلمى

بالنسبة لمن يعمل بالحكومة أو الهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام، يقدم موافقة صريحة من جهة العمل، وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة أو القطاع العام، يقدم إقرار بعدم العمل، مع بيان معتمد بالتدرج العلمى والوظيفى.

بالنسبة للمتقدمين لوظيفة مدرس صحة نفسية، يشترط أن يكون لدية خبرة فى التدريس بالكليات المتخصصة بالطفولة المبكرة بالجامعات المصرية، لا تقل عن عامين، وأن يكون قد قام بنشر العديد من الأبحاث العلمية بمجلات ذات معامل تأثير، وتكون فى صميم مرحلة الطفولة، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يكون قد حصل على الدرجة العلمية الأولى فى تخصص علم النفس وألا يقل تقديره عن جيد.

ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو التى ترد عن طريق البريد، أو التى ترد قبل أو بعد الموعد المحدد بالإعلان.