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الأمم المتحدة: نازحو عفرين يفوقون نازحى الغوطة الشرقية

السبت، 31 مارس 2018 08:46 ص
الأمم المتحدة: نازحو عفرين يفوقون نازحى الغوطة الشرقية الجيش التركى ـ صورة أرشيفية





نيويورك (أ ش أ)
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قال المنسق الإنسانى للأمم المتحدة فى سوريا على الزعترى " إن أعداد النازحين من مدينة عفرين جراء العمليات العسكرية التركية فيها يفوق عدد المشردين من الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن الجيش التركى لم يعط إلى الآن تصريحات لقوافل الإغاثة بدخول المدينة.

وأشار المنسق الأممى - فى مقابلة مع قناة ( العربية ) الإخبارية اليوم السبت، إلى أن أعداد النازحين من عفرين بلغت 180 ألف نازح، مطالبا بتسهيل توصيل المساعدات وتقديم الإغاثة لهم.

 


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