وزير البيئة ومحافظ كفر الشيخ يبحثان منظومة إدارة المخلفات الأحد المقبل







كفر الشيخ – محمد سليمان

يستقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، يوم الأحد المقبل، لبحث منظومة إدارة المخلفات، وكيفية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

وأكد المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، أن الوزير والمحافظ سيتابعان خطط الوزارة الخاصة بإعادة تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ضمن المشروع الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

وأضاف أبوغنيمة، أن مجلس الوزراء، قد وافق على ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية، والتى يتم تمويل المرحلة الأولى منها من وزارة البيئة وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وحكومتى ألمانيا وسويسرا.