الكشف الطبى على 55 ألف مواطن بالشرقية ضمن حملة القضاء على فيروس سى







الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد 55 ألف و149 مواطن منذ بدء إنطلاق فعاليات الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس سى حتى اليوم بمراكز فاقوس ومنيا القمح وكفر صقر وديرب نجم.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء تماماً على فيروس سي وإعلان مصر خالية من فيروس سي خلال عام 2020 وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر.

وشدد المحافظ،فى بيان له على أهمية تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للقضاء على فيروس سى وآثاره السلبية على حياة الإنسان وإنتاجيته وحقه في الحياة الكريمة مشيداً بوعي المواطنين لأهمية الحملة و مبادرتهم لإجراء الفحوصات الطبية بالإضافة إلى الجهد المبذول من مديرية الصحة بالشرقية للوصول للمستهدف خلال الحملة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام أبوساطي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة القومية للقضاء على فيروس سى عام 2020 تقوم بالمسح الطبي من خلال عمل تحليل Rapid Test أو Elisa للكشف على الأجسام المضادة لفيروس ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لعمل تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له في نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة مستمرة بالمراكز الطبية بفاقوس وكفر صقر و الوحدة الصحية بالجديدة و شلشمون بمركز منيا القمح و الوحدة الصحية بطحا المرج و المركز الطبي بديرب نجم مشيراً إلى أنه تم الدفع بعدد 4 عربات من مديرية الصحة مزودة بصيدلية ومعمل تحاليل وأطباء باطنة و مسئولي تمريض للمساعدة في الحصول على العينات وصرف العلاج اللازم لهم .