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دعوات لإغلاق مساجد القدس والصلاة فى الأقصى الجمعة القادمة

الخميس، 29 مارس 2018 05:15 ص
دعوات لإغلاق مساجد القدس والصلاة فى الأقصى الجمعة القادمة المسجد الأقصى - أرشيفية





وكالات الأنباء
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أطلقت مساء الأربعاء دعوات شبابية فى مدينة القدس، لإغلاق مساجد ضواحى وقرى وبلدات المدينة والتوجه لآداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، ردا على دعوات جماعات الهيكل المزعوم إلى إفراغ واخلاء المسجد فى هذا اليوم من المسلمين ليقدموا قرابين عيد الفصح فى ساحاته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت القوى الوطنية والإٍسلامية وأئمة المساجد والجمعيات والمؤسسات فى قرية العيسوية عن إغلاق كافة المساجد فى القرية الجمعة، ودعوا لصلاة الفجر والجمعة فى الأقصى، فى ظل ما يتعرض له المسجد من مؤامرة من سلطات الاحتلال وجماعات ومنظمات الهيكل المزعوم .

وأكدوا أن الرباط والتواجد فى الأقصى وطوال أيام عيد الفصح هو واجب دينى ووطنى.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم قامت فجر الثلاثاء بتعليق لافتات على أبواب المسجد الأقصى المبارك، طالبوا فيها المسلمين بترك المسجد يوم الجمعة القادم لتقديم القرابين فى الأقصى.

كما كثفت جماعات "الهيكل" من دعواتها للمستوطنين بتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح والتى والذى يستمر هذا العام من تاريخ 31/3 لغاية 6/4 ويعتبر من أخطر وأصعب الأعياد على المسجد الأقصى المبارك حيث تتضاعف فيه أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى خلال فترة العيد،

كما نظمت جماعات الهيكل قبل يومين "طقوس وتدريب ذبح قرابين الفصح اليهودي" عند السور الجنوبى للمسجد الأقصى المبارك فى خطوة استفزازية، وتقام هذه الطقوس على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، بدعم وموافقة من شرطة الاحتلال.


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