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محافظ الشرقية يدلى بصوته الانتخابى.. ويؤكد: وأبهرنى مشهد الملحمة الوطنية

الأربعاء، 28 مارس 2018 07:49 م
محافظ الشرقية يدلى بصوته الانتخابى.. ويؤكد: وأبهرنى مشهد الملحمة الوطنية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية





الشرقية - إيمان مهنى
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أدلى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بالمقر الانتخابى التابع له، حرصًا منه على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقه الدستورى والقانونى كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك فى اختيار رئيس الجمهورية .

أكد المحافظ، أن الانتخابات تسير بشكل منتظم خلال الثلاثة أيام، تحت متابعة مستمرة على مدار اليوم من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للوقوف على أى مشاكل أو عقبات قد تعيق عملية التصويت، ولتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر .

وقال محافظ الشرقية: "لمست بنفسى حرص الأسرة الشرقاوية على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال جولاتى الميدانية لتفقد اللجان الانتخابية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وأبهرنى المشهد خلال الثلاث أيام ليمثل ملحمة وطنية فى حب مصر".

وأكد المحافظ، أن نسبة الإقبال على الانتخابات حتى الآن نسبة جيدة جدًا، تنم عن وعى وحرص المواطن الشرقاوي، ومدى حرصه الكبير على مشاركته فى الاستحقاق الرئاسي، ومن المتوقع أن تحصل محافظة الشرقية على أعلى نسبة تصويت على مستوى المحافظات .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


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