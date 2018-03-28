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ضبط 3 ركاب بالمطار حاولوا تهريب 41 ألف يورو و50 ألف دولار أمريكى للخارج

الأربعاء، 28 مارس 2018 12:50 م
ضبط 3 ركاب بالمطار حاولوا تهريب 41 ألف يورو و50 ألف دولار أمريكى للخارج تهريب أموال





كتبت رحاب نبيل
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تمكنت ادارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب حاول تهريب 41 ألف يورو إلى برشلونة، مخالفا بذلك قوانين انتقال النقد الأجنبي بصحبة الراكب.

 

أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على طائرة مصر للطيران المتجهة الى برشلونة، اشتبهت فية الخدمة المعنية و بتفتيش الراكب ذاتيا عثر داخل بنطالة الذى يرتدية على مبلغ مالى قدره 16 الف يورو ،و عقب المرور من بوابة كشف الأجسام.

 

وباستكمال تفتيش حقائب الراكب المذكور عقب ظهور أجسام معتمة على جهاز الكشف على الحقائب  x-ray عثر بداخلها على مبلغ مالى قدرة 25 الف يورو.

 

وفي واقعة أخري ، تمكنت ادارة التأمين بمطار القاهرة الدولى ايضا من ضبط راكبين مسافرين على طائرة الخطوط الايطالية المتجهة الى روما.

 

بتفتيش الراكبين ذاتيا عثر بأماكن حساسة بجسدهما على مبلغ 50 الف دولار أمريكي مخالفين قوانين انتقال النقد الأجنبي الذي يسمح بحمل 10 الاف دولار فقط او ما يعادلها من عملات أخري.

 

علي الفور امر اللواء طة بيومى مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة الدولى  باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.


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