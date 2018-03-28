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صور.. رئيس لجنة النصر بالقنطرة يساعد رجلا قعيدا على الانتخاب

الأربعاء، 28 مارس 2018 07:00 م
صور.. رئيس لجنة النصر بالقنطرة يساعد رجلا قعيدا على الانتخاب





الإسماعيلية – جمال حراجى- محمد عوض – صبرى غانم
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ساعد رئيس لجنة مدرسة النصر الإعدادية بمدينة القنطرة غرب مواطنا قعيدا يدعى سليمان محمد من أهالى القرية للإدلاء بصوته فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، وخرج رئيس اللجنة لاستقبال المواطن ومصاحبته حتى المقر الانتخابى، وتسهيل إجراءات الانتخاب بالبحث عن اسمه من واقع البطاقة التى يحملها المواطن، وإنهاء إجراءات الانتخاب بمساعدة عدد من أهل المواطن وذويه الذين صاحبوه إلى اللجنة.

وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قد شدد على حسن معاملة المواطنين وتسهيل إجراءات الإنتخاب للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وتوفير كراسى متحركة لمن لا يستطيع السير على قدميه، ويحرص على أداء الواجب الوطنى رغم ظروفة الصحية .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الأثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسماعيلية 833 ألفا و779 مواطنا يصوتون فى 222 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجان عامة و210 مركزا انتخابيا.

رئيس لجنة النصر يساعد مواطن قعيد
رئيس لجنة النصر يساعد مواطن قعيد

 

المواطن داخل اللجنة بكرسى متحرك
المواطن داخل اللجنة بكرسى متحرك

 

رئيس اللجنة يقدم المساعدة للرجل القعيد
رئيس اللجنة يقدم المساعدة للرجل القعيد

 

رئيس اللجنة يصطحب المواطن إلى داخل اللجنة
رئيس اللجنة يصطحب المواطن إلى داخل اللجنة

 

 


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