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رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشاركة كافة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:58 م
رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشاركة كافة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء





كتبت هند مختار
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تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى اليوم الثالث على التوالى آخر مستجدات سير عملية الانتخابات الرئاسية، من خلال غرفة العمليات المركزية بمركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الاتصالات مع عدد من المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العملية الانتخابية، والاطمئنان على انتظامهما فى مختلف اللجان، مؤكداً فى هذا الصدد على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية من جانب المحافظين لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين، وذلك حتى موعد غلق باب التصويت.

وجدد رئيس الوزراء الإشادة بالمشاركة الفعالة من جانب المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار رئيسهم، وحرصهم على التواجد بقوة فى مختلف المناسبات التى تدعم بناء الدولة وتحقق امال وتطلعات ابناء شعبها العظيم، مؤكداً على اهمية مشاركة كافة المواطنين فى عملية الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم باعتبار ذلك حقاً كفله الدستور وواجباً وطنياً لابد المشاركة فيه.

 

 

 

 

 

 

 


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