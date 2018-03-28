video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تضبط متهما بالنصب على مواطنين بالغربية بزعم توظيف أبنائهما

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:45 م
الأموال العامة تضبط متهما بالنصب على مواطنين بالغربية بزعم توظيف أبنائهما متهم - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالنصب والاحتيال على مواطنين اثنين، وتلقى مبالغ مالية منهما بزعم قدرته على تعيين أبنائهما بإحدى شركات البترول، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مواطنين اثنين مقيمين بمحافظة الغربية ضد "طلعت.ع" موظف سابق بإحدى شركات المقاولات - سبق اتهامه فى (13) قضية "أموال عامة، شيك، تبديد، سرقة تيار كهربائى"، والمطلوب التنفيذ عليه فى (8) قضايا متنوعة، بالادعاء بأن لديه علاقات لدى بعض المسئولين وقدرته على تعيين أبنائهم بإحدى شركات البترول، وطلب الحصول منهما على مبالغ مالية نظير تعيين أبنائهم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بإحدى المقاهى بمنطقة رمسيس فى الأزبكية أثناء تقاضيه مبلغ 10 آلاف جنيه من الشاكى الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

وأضاف أنه تحصل منه على مبلغ (50,000) جنيه مسبقاً، وأن مبلغ الرشوة المضبوط هو استكمال لباقى المبلغ المتفق عليه مقابل تعيين نجله، كما اعترف بطلبه مبلغ (35,000 ) جنيه من الشاكى الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط شخص جمع مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأموال العامة تضبط أخطر نصاب فى جرائم التسويق الشبكى

الأموال العامة تضبط شخص عربي يتاجر في العملات الإسكندرية

اخبار الحوادث

جرائم نصب

رشوة

وزارة الداخلية

حملات امنية

الاموال العامة




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة