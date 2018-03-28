الأموال العامة تضبط متهما بالنصب على مواطنين بالغربية بزعم توظيف أبنائهما







كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالنصب والاحتيال على مواطنين اثنين، وتلقى مبالغ مالية منهما بزعم قدرته على تعيين أبنائهما بإحدى شركات البترول، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مواطنين اثنين مقيمين بمحافظة الغربية ضد "طلعت.ع" موظف سابق بإحدى شركات المقاولات - سبق اتهامه فى (13) قضية "أموال عامة، شيك، تبديد، سرقة تيار كهربائى"، والمطلوب التنفيذ عليه فى (8) قضايا متنوعة، بالادعاء بأن لديه علاقات لدى بعض المسئولين وقدرته على تعيين أبنائهم بإحدى شركات البترول، وطلب الحصول منهما على مبالغ مالية نظير تعيين أبنائهم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بإحدى المقاهى بمنطقة رمسيس فى الأزبكية أثناء تقاضيه مبلغ 10 آلاف جنيه من الشاكى الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

وأضاف أنه تحصل منه على مبلغ (50,000) جنيه مسبقاً، وأن مبلغ الرشوة المضبوط هو استكمال لباقى المبلغ المتفق عليه مقابل تعيين نجله، كما اعترف بطلبه مبلغ (35,000 ) جنيه من الشاكى الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.