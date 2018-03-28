أمن أسوان يضبط عصابة توهم المواطنين بصرف إعانة بطالة 800 جنيه

أمن أسوان يضبط عصابة توهم المواطنين بصرف إعانة بطالة 800 جنيهالأربعاء، 28 مارس 2018 02:31 م
متهمين - أرشيفية
أسوان - ندى سليم - عبد الله صلاح
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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الأربعاء، القبض على 4 عاطلين، بعدما أوهموا المواطنين بصرف القوى العاملة إعانة بطالة قدرها 800 جنيه.
وكانت عدة شكاوى وصلت إلى الأمن من المواطنين تفيد بتجمع الآلاف من الموطنين نساء ورجال أمام مكتب عمل كوم أمبو، لتقديم أوراق الحصول على إعانة بطالة.
توجهت قوة أمنية إلى مكان الشكوى، وألقت القبض على 4 عاطلين كانوا يحصلون مبالغ مالية من المواطنين بعد استلام الاستمارات وصورة البطاقات، وذلك بعد وهمهم بصرف إعانة بطالة قدرها 800 جنيه.
وبالفحص عثر الأمن والأهالى على آلاف الاستمارات الملقاة بمدخل مكتب القوى العاملة بجانب عدد كبير من الاستمارات ملقاة فى القمامة.
ومن جانبه، نفى كمال عباس مدير مكتب القوي العاملة بكوم أمبو، صرف أى مبالغ مالية تخص إعانة بطالة، مؤكدا أن ما يتردد مجرد إشاعة.
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