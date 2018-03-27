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15 معلومة تلخص أول أيام انتخابات الرئاسة والقاهرة الأعلى تصويتا

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:00 ص
15 معلومة تلخص أول أيام انتخابات الرئاسة والقاهرة الأعلى تصويتا انتخابات الرئاسة المصرية حققت حضورا لافتا





كتب محمد محسوب
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يوم انتخابى ناجح شهدته مصر خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس مصر القادم 2018، حيث شهدت اللجان الانتخابية إقبالا جيدا من جانب المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وأغلقت أبوابها فى تمام الساعة الـ9 مساء.

"اليوم السابع"، يرصد فى النقاط التالية أبرز الأحداث والمعلومات التى تضمنها اليوم الأول من الانتخابات، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات:

-المصريون حرصوا منذ الصباح الباكر على الإدلاء بأصواتهم والنزول أمام اللجان.

2-محافظة القاهرة كانت الأعلى تصويتًا فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

3--محافظة الجيزة جاءت فى المرتبة الثانية من حيث عدد المصوتين تلتها الإسكندرية والشرقية وشمال سيناء.

4- شمال سيناء شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين باعتباره يوم التحدى ويوم الكرامة.

5- أحد القضاة أصيب بإعياء وتم إسعافه وأكمل عمله فى الإسماعيلية، وتم نقل آخر بالقاهرة للمستشفى واستبدل بقاض جديد.

 6-توفى والد أحد القضاة بالقاهرة إلا أنه أكمل يومه للنهاية فى سبيل أداء الواجب الوطنى.

7-أحد الناخبين توفى بأزمة قلبية عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات بسوهاج.

8- اللجان التى خصصت فى العاصمة الإدارية الجديدة شهدت إقبالا كثيفا.

9- لا يحق للمغترب التصويت إلا فى اللجنة التى سجل فيها أمام الشهر العقارى.

10- المحبوسون احتياطيا لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

11- الفنان حسين فهمى لم يدل بصوته فى الإمارات وبالتالى فهو صوت بالانتخابات بمصر فقط

12- لا شكاوى أو خروقات خلال اليوم الأول للاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

13- الهيئة الوطنية للإعلام سمحت بتواجد مندوبى المرشحين فى اللجان وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام وذللت كافة العقبات أمام الناخبين.

14- المرأة المصرية كانت نسبتها كبيرة فى قاعدة بيانات الناخبين ودورها محورى وجوهرى فى العملية الانتخابية.

15- الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع تغطية وسائل الإعلام الغربية للانتخابات وترد على أى معلومة مغلوطة فى الحال.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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