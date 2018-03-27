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وزير الصحة: نستهدف فحص 15 مليون مواطن العام الجارى للتأكد من خلوهم من فيروس سى

الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:46 م
وزير الصحة: نستهدف فحص 15 مليون مواطن العام الجارى للتأكد من خلوهم من فيروس سى وزير الصحة أحمد عماد





كتب أحمد أبو حجر
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قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن الوزارة تسير فى طريقها لفحص ومسح جميع المواطنين للتأكد من إصابتهم أو خلوهم من فيروس سى، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المسح على حوالى 5.5 مليون مواطن خلال 14 شهرا.

وأضاف خلال كلمته بندوة نظمها مجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، أن الرئيس السيسي طالب بتعميم التجربة على كل المحافظات ومنذ منتصف فبراير الماضى تم فحص 480 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن وزارته تستهدف فحص نحو 15 مليون مواطن خلال هذا العام.

وأوضح أن البنك الدولى داعم للجهود المصرية فى معالجة فيروس سى، مؤكدًا أن البنك عرض قرض 200 مليون دولار يسدد على 25 سنة من أجل دعم هذه الجهود، مشيرًا إلى أن المسح يتكلف نحو 370 مليون دولار أو ما يعادل 6 مليارات جنيه.

وتابع قائلًا: أن الوزارة ستقوم بتطبيق تجربة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد التى تضم نحو 740 ألف مواطن.


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