نقيب الصحفيين: الطوابير أمام اللجان أجبرت الصحافة الأجنبية على الحيادية







كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، على أنه تابع تغطية عدد من القنوات والصحف الأجنبية لانتخابات الرئاسة فى مصر، مضيفًا أن تغطية الصحافة الأجنبية معقولة لحد ما حتى الآن.

وتابع سلامة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" قائلا: "تابعت تغطية الـ bbc لانتخابات الرئاسة المصرية ووجدت أن تغطيتها معقوله، وcnn تغطيتها ليست مهنية، لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن من تغطية الإعلام الغربى لانتخابات الرئاسة باستثناء تغطية قنوات الجزيرة وقنوات تركيا الذى أصفهم بكلاب مسعورة تعوى".

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن الصور والمشهد والطوابير أمام اللجان أجبرت الإعلام والصحافة الأجنبية على الحيادية ونقل المشهد كما هو، مطالبا المصريين بإستكمال مسيرتهم التى بدأوها أمس والنزول بكثافة لصناديق الاقتراع.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.