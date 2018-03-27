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معمر سوهاجى يتجاوز القرن من الزمان يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. صور

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:15 م
معمر سوهاجى يتجاوز القرن من الزمان يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. صور المعمر السوهاجى





كتب محمد تهامى زكى
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حرص المعمر السوهاجى إبراهيم بقطر يعقوب، 103 أعوام، على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المصرية، فى قرية الدويك التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج.

 

 ويظهر من بطاقة الرقم القومى للمواطن السوهاجى، إنه مواليد فى مركز طما بسوهاج 22 مارس عام 1915.

 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر حتى غدٍ الأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

المعمر السوهاجى
المعمر السوهاجى

 

بطاقة المعمر السوهاجى
بطاقة المعمر السوهاجى

 

بعد الإدلاء بصوته
بعد الإدلاء بصوته

 

 

 

 


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