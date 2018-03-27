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"المصرى الكندى" يستضيف وزير الصحة اليوم فى ندوة حول تطوير القطاع

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:00 ص
"المصرى الكندى" يستضيف وزير الصحة اليوم فى ندوة حول تطوير القطاع أحمد عماد وزير الصحة





كتب عبد الحليم سالم
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يشهد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مساء اليوم الثلاثاء  ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى حول تطوير القطاع الصحى فى مصر.
 
وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، ورئيس المجلس المصرى للتنمية المستدامة إن الندوة تحت عنوان إصلاح منظومة الصحة فى مصر التحديات والحلول.
 
وأشار رسلان إلى أن منظومة الصحة فى مصر حظيت باهتمام كبير من الحكومة خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بتطوير وتحديث المستشفيات، أو إصدار قانون التأمين الصحى الجديد وإنشاء الهيئة المصرية للدواء وغيرها من إجراءات التطوير، لافتا إلى أن المنظومة ما تزال تعانى من تحديات كثيرة سيتم مناقشتها مع الوزير خلال ندوة المجلس.
 
 
 

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