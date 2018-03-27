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التحالف العربى يستهدف مواقع الحوثيين فى منطقة الملاجم وسط اليمن

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:54 م
التحالف العربى يستهدف مواقع الحوثيين فى منطقة الملاجم وسط اليمن اليمن





أ ش أ
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شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثى الانقلابية شرقى محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكرى يمنى، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إن غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية فى مديرية الملاجم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، علاوة على تدمير آليات ومعدات قتالية.

 


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