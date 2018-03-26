وفد الاتحاد الأفريقى يراقب سير الانتخابات بمدرسة الأورمان فى الدقى







كتب أحمد عبد الهادى

وصل قبل قليل وفد الاتحاد الأفريقى المكلف بمراقبة سير عملية الانتخابات الرئاسية لتفقد العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع والتصويت بمدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لدائرة الدقى بمحافظة الجيزة.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.