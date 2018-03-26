"معرض سوق السفر بدبى" يتوقع وصول عدد السياح لمصر لـ 8.1 مليون سائحا عام 2021







كتبت ميرفت رشاد

ستشهد مصر زيادة ملحوظة فى عدد الزوار القادمين من منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأفريقيا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وهذا ما سيسهم بالتالى فى تعزيز نمو قطاع السياحة فى مصر ، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة قبيل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربى (الملتقى 2018) فى مركز دبى التجارى العالمى خلال الفترة 22 - 25 أبريل.

وسيزداد عدد القادمين من أمريكا الشمالية بين عامى 2018 و2021 بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 3.9٪ ليصل إلى أكثر من 318 ألف شخص. وتشمل العوامل المساهمة فى هذا النمو معدل صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية لشركات الطيران التى تحمل عدداً معيناً من المسافرين على الرحلات الدولية.

وخلال الفترة نفسها، سيرتفع عدد الزوار القادمين من أفريقيا بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 3.8٪ ليصل إلى أكثر من 300 ألف شخص، فيما يُتوقع أن يرتفع عدد القادمين من منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 3٪ ليصل إلى أكثر من 1,340,000 شخص. وهذا على النقيض من معدل النمو السنوى المركب لعدد الزائرين الأوروبيين البالغ 1.6٪، والذين كانوا يشكلون سوق المصدر الرئيسى لمصر فى العادة.

وشهد قطاع السياحة فى مصر خلال الأشهر الـ 12 الماضية نمواً ملحوظاً فى إجمالى عدد الزوار بنسبة 33.3٪ خلال الفترة 2016-2017، وذلك وفقاً لتقرير نشرته "كوليرز إنترناشيونال".

وبهذا الصدد قال سيمون برس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: "سجل قطاع السياحة فى مصر أداءً قوياً فى العام 2017، ورحبت البلاد بنحو 7.2 مليون زائر، معظمهم من المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، ونتوقع أن يستمر هذا النمو فى العام 2018 وخاصة مع إطلاق سلسة من الاستثمارات والوجهات الترفيهية الجديدة".

وأظهرت الأرقام الصادرة عن معرض سوق السفر العربى 2017 أن عدد المندوبين والعارضين والحضور القادمين من مصر للمشاركة فى المعرض زاد بنسبة 4٪ عن العام 2016.

وكانت مصر قد استقبلت 14.7 مليون سائح فى العام 2010، لكن الاضطرابات السياسية التى شهدتها أدت إلى انخفاض هذا الرقم بشكل كبير للغاية. وكانت روسيا مصدراً رئيسياً للقادمين إلى منطقة شرم الشيخ على البحر الأحمر، لكن حظر الرحلات المباشرة من روسيا أدى إلى انخفاض إجمالى عدد الوافدين منها بشكل واضح.

وسوف يسلط معرض سوق السفر العربى 2018 فى دبى الضوء بشكل رئيسى على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما فى ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

ويعتبر سوق السفر العربي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين فى قطاع السياحة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهدت دورة العام 2017 حضور أكثر من 39,000 شخص. بمشاركة 2,661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التى تمتد لأربعة أيام.

ويحتفل المعرض هذا العام بنسخته الخامسة والعشرون، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم عدة جلسات تسلط الضوء على التطور الذى شهده قطاع السفر والسياحة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع خلال الـ 25 سنة المقبلة.