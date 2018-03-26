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سحر نصر تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة بمصر الجديدة وخالد بدوى بالمعادى

الإثنين، 26 مارس 2018 01:00 ص
سحر نصر تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة بمصر الجديدة وخالد بدوى بالمعادى سحر نصر وزيرة الاستثمار





كتب عبد الحليم سالم
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تدلى صباح اليوم الاثنين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة الأهرام القومية الابتدائية بمصر الجديدة.

كما يدلى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بصوته فى لجنة مدرسة محمد فريد الابتدائية بالمعادى.

وتشهد مصر اليوم انطلاق ماراثون الانتخابات ولمدة 3 أيام.


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