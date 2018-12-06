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5 معلومات عن جماعة "أنصار الفرقان" المسئولة عن تفجير مركز شرطة جنوب إيران

الخميس، 06 ديسمبر 2018 04:22 م
5 معلومات عن جماعة "أنصار الفرقان" المسئولة عن تفجير مركز شرطة جنوب إيران تفجير مركز للشرطة بتشابهار
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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استهدفت جماعة "أنصار الفرقان" صباح اليوم الخميس، مركز للشرطة فى مدينة تشابهار جنوب شرق إيران، بسيارة مفخخة وتسبب الحادث فى مقتل 3 من عناصر الأمن وجرح 27،  ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات للمتابعيين للشأن الإيرانى عن هذه الجماعة.

 

1- جماعة سنية نشأت عام 2013، وتعارض النظام الإيرانى وصنفتها إيران بالارهابية وتنشط فى إقليم سستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد ذو الأقلية البلوشية.

2- ولدت جماعة الفرقان من  رحم جماعة جند الله بعد أن أعدمت إيران زعيمها عبد الملك ريجي فى 2010 .

3- قتلت السلطات الإيرانية هشام عزيزى المعروف بـ "ابو حفص البلوشي" القائد السياسي والعسكري للجماعة فى عام 2015 .

4- وفى عام 2017 قامت جماعة الفرقان بتفجير خط إمداد للنفط فى الأهواز.

5- تعلن هذه الجماعات دعمها لحقوق اهل السنة والأقليات العرقية فى إيران وتطالب باطلاق سراح أعضاءها من السجون الإيرانية.


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