video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جولة ليلية لمحافظ القاهرة للاطمئنان على استعدادات مواجهة الأمطار

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:04 م
جولة ليلية لمحافظ القاهرة للاطمئنان على استعدادات مواجهة الأمطار سيارات شفط المياه- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، برفقة المهندس عادل زكى، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بجولة ليلية فى أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات والنافورى وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها فى حالة الاحتياج لها.

وأكد محافظ القاهرة على استعداد كافة أجهزة الأحياء والتنسيق مع شركات الصرف الصحى والمياه وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالدفع بالعمال والمعدات والتأكيد على فتح بالوعات الأمطار وعملها بكفاءة.

وقال المهندس عادل زكى، أن هيئة الطرق والكبارى دفعت بـ 6 شفاطات بالقرب من مناطق التجمعات بالطريق الدائرى بجانب شفاطات الهيئة، كما تم نشر 75 شفاط ونافورى على أحياء القاهرة بجانب الشفاطات الخاصة بالأحياء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب طارق متولى: مياه الأمطار تكفى لزراعة الاف الأفدنة ويجب تخزينها

عشان تعدى المطر من غير ما تخسرى شياكتك.. 5 حاجات ابعدى عنها

سقوط أمطار غزيرة بمدينة الطور فى سيناء

الأمطار تغرق ملعب السلام قبل مباراة الأهلى والجونة

أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة والقليوبية

القاهرة

الامطار

اخبار القاهرة

الصرف الصحي

مياه الامطار




لا تفوتك
وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة