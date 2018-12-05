جولة ليلية لمحافظ القاهرة للاطمئنان على استعدادات مواجهة الأمطار

كتب سيد الخلفاوى

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، برفقة المهندس عادل زكى، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بجولة ليلية فى أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات والنافورى وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها فى حالة الاحتياج لها.

وأكد محافظ القاهرة على استعداد كافة أجهزة الأحياء والتنسيق مع شركات الصرف الصحى والمياه وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالدفع بالعمال والمعدات والتأكيد على فتح بالوعات الأمطار وعملها بكفاءة.

وقال المهندس عادل زكى، أن هيئة الطرق والكبارى دفعت بـ 6 شفاطات بالقرب من مناطق التجمعات بالطريق الدائرى بجانب شفاطات الهيئة، كما تم نشر 75 شفاط ونافورى على أحياء القاهرة بجانب الشفاطات الخاصة بالأحياء.