وزير الزراعة يُعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين على الماشية

كتب عز النوبى

قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إعادة تشكيل مجلس ادارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية برئاسة الدكتور عصام محمد ابراهيم محمد، وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية.

ووفقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 1669 لسنة 2018، يضم مجلس ادارة الصندوق في عضويته رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ممثلا لوزارة الزراعة، فضلا عن ممثلا لكليات الزراعة بدرجة استاذ على الاقل يختاره المجلس الاعلى، وممثلا لوزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثلا لوزارة التجارة والصناعة يختارة وزير التجارة والصناعة.

ويضم مجلس الإدارة أيضا ممثلا للبنك الزراعى المصرى يختاره رئيس مجلس ادارة البنك، و 3 ممثلين للجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية، فضلا عن 3 أعضاء من ذوي الخبرة هم: "المستشار القانونى لوزارة الزراعة، والدكتور كميل نجيب ميتياس -رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، و الدكتور ربيع رجب صادق - وكيل كلية الزراعة الاسبق بجامعة القاهرة".