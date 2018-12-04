محافظ أسيوط يلتقى قيادات الدين المسيحى وممثلى الكنائس المختلفة بالمحافظة

بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة واللواء أسامة جاد مدير مكتب هيئة الرقابة الادارية بأسيوط واللواء زكريا صالح حكمدار أمن أسيوط واللواء عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بالمحافظة واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية والمقدم سامح كمال بجهاز الامن الوطني وقيادات جهاز الأمن القومي.

وبمشاركة قيادات الدين المسيحي بالمحافظة وعلى رأسهم نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذوكس ونيافة الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج ونيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ونيافة الأنبا بيجول أسقف دير المحرق بمير والقس باقي صدقة راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط ونيافة الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط والقس رضا ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية والقس باسم صموئيل مساعد الكنيسة الانجيلية الأولى والقس صموئيل عادل مساعد الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط.

ومن القيادات التنفيذية المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة ومن رجال الدين الإسلامي فضيلة الشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف.

وناقش محافظ أسيوط مع رجال الدين المسيحي والقيادات الأمنية مقترحاتهم ورؤيتهم لتنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظة وتطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتي تمثلت فى دير السيدة العذراء بدير درنكه ودير المحرق بالقوصية فضلًا عن تطوير الخدمات السياحية بالمحافظة والنهوض بمشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات بقرى ومراكز المحافظة والتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة فضلًا عن تطوير الطرق المؤدية إلى الأماكن الأثرية والتاريخية بالمحافظة والترويج السياحي لها من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية الفعالة بين كافة مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص العمل.

كما استمع المحافظ إلى بعض مقترحات رجال الدين لتطوير بعض الأماكن الدينية والتاريخية وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية لها وتذليل كافة العقبات ووضع الخطط الزمنية لها معلنًا دعمه الكامل لتنفيذ واستكمال المشروعات القومية بالمحافظة ومشروعات البنية الأساسية والخدمات بجميع قرى ونجوع المحافظة.

ومن جانب آخر ، أكد محافظ أسيوط ، أنه جاري تكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارة مرور أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية والاحياء لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة بنطاق المحافظة ومصادرتها لحين توفيق أوضاعها وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للترخيص وهي الأول من ديسمبر الجاري تنفيذًا للقرار رقم 1601 لسنة 2018 ووفقاً لاحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 121 لسنة 2008م وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.