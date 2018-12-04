محافظ أسيوط يلتقى قيادات الدين المسيحى وممثلى الكنائس المختلفة بالمحافظة

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، لقاءًا مجتمعيًا موسعاً مع قيادات الدين المسيحي وممثلي جميع الكنائس والطوائف بالمحافظة لبحث سبل التعاون المشترك والمشاركة المجتمعية والترويج لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة بمشاركة كافة الجهات التنفيذية والأمنية تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية الموارد الذاتية وتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر وتعظيم الاستفادة منها بعد وضعها على خريطة السياحة العالمية.
بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة واللواء أسامة جاد مدير مكتب هيئة الرقابة الادارية بأسيوط واللواء زكريا صالح حكمدار أمن أسيوط واللواء عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بالمحافظة واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية والمقدم سامح كمال بجهاز الامن الوطني وقيادات جهاز الأمن القومي.
وبمشاركة قيادات الدين المسيحي بالمحافظة وعلى رأسهم نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذوكس ونيافة الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج ونيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ونيافة الأنبا بيجول أسقف دير المحرق بمير والقس باقي صدقة راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط ونيافة الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط والقس رضا ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية والقس باسم صموئيل مساعد الكنيسة الانجيلية الأولى والقس صموئيل عادل مساعد الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط.
ومن القيادات التنفيذية المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة ومن رجال الدين الإسلامي فضيلة الشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف.
وناقش محافظ أسيوط مع رجال الدين المسيحي والقيادات الأمنية مقترحاتهم ورؤيتهم لتنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظة وتطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتي تمثلت فى دير السيدة العذراء بدير درنكه ودير المحرق بالقوصية فضلًا عن تطوير الخدمات السياحية بالمحافظة والنهوض بمشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات بقرى ومراكز المحافظة والتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة فضلًا عن تطوير الطرق المؤدية إلى الأماكن الأثرية والتاريخية بالمحافظة والترويج السياحي لها من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية الفعالة بين كافة مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص العمل.
كما استمع المحافظ إلى بعض مقترحات رجال الدين لتطوير بعض الأماكن الدينية والتاريخية وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية لها وتذليل كافة العقبات ووضع الخطط الزمنية لها معلنًا دعمه الكامل لتنفيذ واستكمال المشروعات القومية بالمحافظة ومشروعات البنية الأساسية والخدمات بجميع قرى ونجوع المحافظة.
ومن جانب آخر ، أكد محافظ أسيوط ، أنه جاري تكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارة مرور أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية والاحياء لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة بنطاق المحافظة ومصادرتها لحين توفيق أوضاعها وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للترخيص وهي الأول من ديسمبر الجاري تنفيذًا للقرار رقم 1601 لسنة 2018 ووفقاً لاحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 121 لسنة 2008م وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.
وقال محافظ أسيوط أنه لن يُترك توك توك بدون رخصة وسيتم مصادرتها على الفور موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور على الاستمرار في حملات ضبط التوك توك غير المرخصة والمخالفة للتعريفة وخطوط السير والالوان التي تم تحديدها لكل مركز في القرار وعدم الإفراج عن تلك المركبات إلا بعد ترخيصها وتوفيق أوضاعها.
وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بالتنسيق مع وحدة مرور الشمال قد شنت حملة مرورية مكبرة طبقًا لقرار محافظ أسيوط لضبط مركبات التوك توك المخالفة حيث استهدفت الحملة المرورية عدة شوارع بالمدينة وقرى بالمركز.
وقالت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية أن الحملة أسفرت عن ضبط 24 مركبة توك توك غير مرخصة وتم حجزهم في الأماكن المخصصة لهم لحين إنهاء أصحابها إجراءات التراخيص الخاصة بها مشيرة إلى التنسيق مع وحدة مرور الشمال لشن حملات دورية على مركبات التوك توك لحين الانتهاء من تقنين أوضاع جميع المركبات بنطاق المركز.
وأشار الرائد سالم النويهي رئيس وحدة مرور الشمال إلى أن الحملات ستستمر بشكل دوري لضبط المركبات المخالفة التي تسير بدون ترخيص والمخالفة لخطوط السير واللون المحدد لها منوها أنه لن يتم الإفراج عن المضبوطات إلا بعد توفيق أوضاعها طبقا لقرار المحافظ موضحا أنه المركبات المخالفة التي يتم مصادرتها يجري رفع البصمات لها بواسطه لجنة فنية من المرور متواجدة بالمركز لتسهيل إجراءات الترخيص على أصحاب المركبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة