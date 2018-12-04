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محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بقرية الزرابى ويشدد على نهو المحطة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:05 م
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بقرية الزرابى ويشدد على نهو المحطة محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى
أسيوط - ضحا صالح
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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، اليوم محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الزرابي بأبوتيج لمتابعة الموقف التنفيذى للمحطة وتحديد موعد نهائي لتشغيل وحدة المعالجة الثلاثية وخط السيب الخاص بالمحطة وتشغيلها بعد تلافي الملاحظات الإنشائية والفنية بها في مارس 2019م.

رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس عاطف مهدي مدير تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وحسين كشك رئيس مركز ومدينة أبوتيج.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام محطة المعالجة بالزرابي وأحواض تجميع مياه الصرف ووحدة الطلمابات بالمحطة فضلًا عن تفقد الأخوار المحيطة بالمحطة وأعمال التوسعة في أحواض تصريف المياه بالمحطة لاستيعاب كميات المياه الزائدة كما تفقد محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية الزرابي.

وشدد المحافظ - خلال الجولة – على سرعة الانتهاء من توسعة المحطة وتشغيلها بكامل طاقتها فضلًا عن تشغيل محطة المعالجة الثلاثية وخط السيب في مارس 2019 علاوة على ضرورة الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحي بقرى البلايزة والزرابي ودكران بمركز أبوتيج بتكلفة 120 مليون جنيه والتي تم الاتفاق مع الشركات المنفذة والهيئة على الانتهاء منها في يونيو 2019 بعد توريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية بتلك المحطات.

وطالب المحافظ مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المياه والشركات المنفذة بسرعة تلافي جميع الملاحظات بالمحطة الرئيسية والمحطات الفرعية بأبوتيج لاستكمال منظومة توصيل الصرف الصحي للمركز وقراه بالكامل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 
 

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