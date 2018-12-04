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"العربية للتصنيع" تشارك بقوة بمعرض إيدكس ونشاط مكثف للفريق عبد المنعم التراس

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:36 م
"العربية للتصنيع" تشارك بقوة بمعرض إيدكس ونشاط مكثف للفريق عبد المنعم التراس جانب من الفعاليات
كتب زكى القاضى
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استطاع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال معرض إيدكس للصناعات الدفاعية والعسكرية، على تقديم شكل جديد للهيئة، من خلال طريقة العرض، وطبيعة المنتجات المعروضة، وتم عقد لقاءات وبروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات العالمية.

 

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية إقامة معرض إيدكس الدولى على أرض مصر مما يعكس الثقة فى امكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولى بمشاركة كبرى الشركات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

 

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى للمعرض الذى شهد نشاطا مكثفا للفريق عبد المنعم التراس من خلال عدة لقاءات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، حيث تم بحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة التسليح القبرصية بالإضافة إلى رئيس مكتب الدعم الخارجى بالإدارة العامة للتسليح والمعدات بالقوات المسلحة الإسبانية وأيضا شركة تاج الأمريكية.

 

وفى إطار مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون تم توقيع مذكرة تفاهم مع هنريك ماكادو رئيس الشركة القابضة البرتغالية لمجالات الدفاع لتعزيز التعاون والتدريب ونقل الخبرات حيث تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل ولجنة فنية مشتركة مع الجانب البرتغالى للتنسيق والاتفاق على مجالات التعاون مستقبلا والاستعداد لوضع خطة عمل قبل زيارة وزير الدفاع البرتغالى قريبا،

 

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الملك عبدالله الثانى للتصميم والتطوير فى مجال البحوث والتصميمات والتطوير للأنظمة الدفاعية المختلفة وقد أشاد اللواء ركن محمد سليمان فرغل مدير عام المركز بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع حيث تم الاتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للصناعات الدفاعية.

 

كما أشاد الفريق عبد المنعم التراس بأهمية اقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ثقة فى مناخ الاستثمار ورغبة فى التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الصناعات الدفاعية ومؤشرا قويا اننا نسير فى الاتجاه السليم.

 

 

 

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