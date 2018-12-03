ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من الحشيش والأفيون فى حملة أمنية بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 فرش حشيش وقطع من مخدر جوهر الأفيون قبل ترويجها بمحافظة أسيوط، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة.

وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات للعقيد عمرو نصير رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن عن قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة بنطاق قرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح وترويجها لمتعاطين المواد المخدرة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وبمداهمة المتهمين، والمأذون بتفتيشهم بناءا على التحريات السرية التى أجراها ضباط مكتب المكافحة تمكن كلا من النقيب أحمد ثمرات وكيل مكتب مكافحة المخدرات، والنقيب أحمد خطاب الضابط بمكتب مكافحة المخدرات من ضبط المتهمين خلال حملة أمنية وبحوزتهم 3 فرش حشيش وقطع من جوهر الأفيون وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية .