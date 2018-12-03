حريق يلتهم 5 محال فى نصر النوبة بأسوان والخسائر مليون و500 ألف جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

سيطرت الحماية المدنية بأسوان، على حريق هائل شب فى 5 محال تجارية، صباح اليوم الاثنين، بالقرب من مزلقان كلابشة بمركز نصر النوبة، حيث أتت النيران على المحال بالكامل.

وكانت مديرية أمن أسوان، تلقت إخطارا من الحماية المدنية بأسوان، يفيد بإندلاع حريق هائل فى عدد من المحال التجارية.

وعلى الفور إنتقلت القيادات الامنية إلى موقع الحريق وتم الدفع ب 8 سيارات إطفاء من من أسوان ونصر النوبة، وإدفو والتى نجحت فى إخماد الحريق خلال ساعة تقريبا.

وإنتقل محمد محمود البنا رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز نصر النوبة وقيادات المركز إلى موقع الحريق، والذى صرح بأنه تم تشكيل لجنة فنية لتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق، حيث قدرت الخسائر الأولية بحوالى مليونى ونصف المليون جنيه.

وأشار إلى أن رجال المعمل الجنائى إنتقلوا إلى موقع الحريق لمعاينة المحال المحترقة، وإعداد تقريرهم عن الواقعة، وأن المحال التى تعرضت للحريق شملت محال بويات ومكتبة ومحال تجارية، بالإضافة إلى محل تحت التجديد.