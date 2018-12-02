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"نظرة تفاؤل على مستقبلى".. اعرف مين الفنانة اللى فى الصورة؟

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:00 ص
"نظرة تفاؤل على مستقبلى".. اعرف مين الفنانة اللى فى الصورة؟ الفنانة خلال طفولتها
كتب هيثم سلامة
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"هههه نظرة تفاؤل على مستقبلى.. للأسف الصورة كدة وش عبير مش ظاهر كله"، كان ذلك تعليق الفنانة رانيا فريد شوقى، على صورة لها من أيام طفولتها مع والدها الفنان الراحل فريد شوقى وشقيقتها عبير.

دائما ما تفتح الفنانة رانيا فريد شوقى، صندوق ذكرياتها، عبر حسابها على انستجرام، وتنشر العديد من الصور النادرة مع والدها وحش الشاشة الفنان فريد شوقى، الذى ترك علامة مميزة فى عالم الفن فى مصر والوطن العربى.

فريد شوقى وأبنتيه رانيا وعبير
فريد شوقى وأبنتيه رانيا وعبير

وكانت قد بدأت الفنانة رانيا فريد شوقى تصوير الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" بإحدى الشقق بمنطقة الهرم، ويتم تكثيف ساعات التصوير لعرض العمل هذا العام.


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الفنانة رانيا فريد شوقى

فريد شوقى

صور نادرة فريد شوقى

اليوم السابع بلس




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