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الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:27 م
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محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني ويعقد لقاء مفتوحا مع المواطنين

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:04 م
محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني ويعقد لقاء مفتوحا مع المواطنين جانب من اللقاء
المنوفية _ محمد فتحى
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أجرى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية جوله تفقدية لقرية كفر العشري التابعة لمركز ومدينة منوف ، حيث تفقد منطقة البحر الفرعوني إستجابة لمطالب أهالي القرية رافقه خلالها المهندس طارق الوراقي رئيس مركز ومدينة منوف والدكتورة سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية .

حيث أكد محافظ المنوفية علي أنه سيتم الإنتهاء من المرحلة الأولي من أعمال تطوير وتأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمنوف بطاقة 10 ألاف متر يومياً وسيتم تسليمها ودخولها الخدمة خلال شهر من اليوم وهو ما يساهم في منع تصريف المياه الخارجة من المحطة المعالجة للبحر الفرعوني .

وفى ذات السياق عقد محافظ المنوفية لقاءاً مفتوحاً بالأهالي بمركز شباب كفر العشري للإستماع إلي مطالبهم وشكواهم والعمل علي حلها ، حيث طالب الأهالي محافظ المنوفية  بضرورة تطهير البحر الفرعوني من ورد النيل والمخلفات حفاظاً علي الثروة السمكية بالمنطقة والتي تعد مصدر زرقهم  اليومى ، ووجه المحافظ المعنيين بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة والعرض عليه حفاظا علي الصالح العام   .

كما طالب الأهالي محافظ المنوفية بضرورة إدخال خدمة الصرف الصحي للقرية  حيث أكد المحافظ علي أن خدمة الصرف الصحى تتم وفق خطة زمنيه محدده علي مستوي الجمهورية ، مشيراً إلى أنه سيتم إدراج القرية في الخطة وفق الجدول الزمني المحدد لها ، فيما إستمع محافظ المنوفية لشكوي مواطنة تتضرر من سقوط سقف منزلها وعلي الفور وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ورئيس المدينة بسرعة إعادة تسقيف المنزل مرة أخري مراعاة لظروفها المالية، كما طالب الأهالي من المحافظ بفتح فصل رياض أطفال بمدرسة كفر العشري الإبتدائية المشتركة ، ووجه المحافظ بنزول لجنة من مديرية التربيه والتعليم لدراسة الموضوع وإتخاذ اللازم حفاظاً علي العملية التعليمية بالقرية .


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