محافظ القليوبية يسلم ذوى الاحتياجات الخاصة 18 كرسيا متحركا كهربائيا

القليوبية - إبراهيم سالم

سلم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، 18 كرسيا متحركا كهربائيا للمستحقين من ذوى الإعاقة بقرى ومراكز المحافظة، مهداة من مؤسسة "مصر الخير" لمساعدتهم على تحدى الإعاقة بديوان عام المحافظة، وذلك فى ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عام للشباب ذوى الإعاقة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة فى تسليم الكراسى الكهربائية لعدد من ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة والمقدمة من مؤسسة "مصر الخير"، مشددا على دور الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى فى دعم ذوى الإعاقة ومساعدتهم على تحدى ظروف الحياة وتحقيق أهدافهم وتمكينهم بالمجتمع.

وأعلن المحافظ، دعمه الكامل للأنشطة والبرامج التى تخدم ذوى الإعاقة موجها الشكر لمؤسسة "مصر الخير" لأنشطتها التنموية والخدمية على أرض الواقع.

وطالب المحافظ الجمعيات الخيرية والأهلية بضرورة تكثيف المشاركة مع جهود الدولة لتوفير المناخ الملائم لذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع.

ومن ناحيتهم أعرب الطلاب، أن الكراسى الكهربائية أعادت لهم البهجة والأمل فى الحياة بعدما كان يحملهم أفراد أسرتهم إلى مدرسة القرية، فبعد ذلك يذهبون لها بمفردهم.