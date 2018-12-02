video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير اليمن: التعليم فى المنطقة العربية يعانى أزمات كبيرة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:47 م
سفير اليمن: التعليم فى المنطقة العربية يعانى أزمات كبيرة سفير اليمن خلال المؤتمر
كتبت - إيمان حنا
إضافة تعليق

أكد سفير اليمن لدى مصر الدكتور محمد علي مارم، أهمية الارتقاء بجودة التعليم في منطقتنا العربية من خلال تطبيق المؤسسات التعليمية لمعايير الجودة للنهوض بمستوى أدائها والرفع من مستوى إنتاجيتها وتحسين مخرجاتها من الخريجين المؤهلين علميًا وعمليًا وتقنيًا لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه واللحاق بركب التقدم والتطور حتى يتسنى لنا دفع مسيرة التنمية فيها في جميع مجالات الحياة الاقتصادية.

سفير اليمن
 

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم أمام الموتمر الدولي الثاني للاتجاهات الحديثه في التدريب والتعليم، مشيرًا إلى أن التعليم في منطقتنا العربية يعاني من أزمات كبيرة ومزمنة ونخشى أن نقول إن هذه الأزمة المعضلة في بعض بلداننا تكاد تكون مستعصية على العلاج نتيجة عوامل وأسباب شديدة التداخل والتعقيد.

unnamed (2)
 

وأضاف السفير مارم أن الدول المتطورة في عالمنا اليوم تؤسس نهضتها على العلم ولا تزال تحتفظ بأسرارها العلمية والتقنية والتي تعد أمضى وأقوى أسلحتها على الإطلاق وأن التعليم والعلم وحده هو الذي سيحمي مكان ومكانة هذه الدول حاضرًا ومستقبلاً ويكفل لها التفوق والتميز ويضع في أيديها أسباب وأسرار ومفاتيح القوة والسيطرة على العالم.

وطالب مارم بالعمل الدائم والمستمر لنشر ثقافة الجودة الشاملة بين جميع العاملين في حقل المؤسسات التعليمية. مؤكدًا أن حل مشاكلنا العالقة أمر متعذر ما لم نبدأ بالمصارحة والشفافية عند التعامل مع حقيقة أوضاعنا وذلك ببلورة مقاربة مبتكرة ورسم خارطة طريق صالحة ومتطورة لإنقاذ مايمكن إنقاذه.

وعلى هامش المؤتمر  تسلم السفير مارم من رئاسة المؤتمر درع المجلس الوطني للتعليم.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

2100 طن من المشتقات النفطية السعودية تصل اليمن لدعم محطات الكهرباء

السعودية تنير اليمن وتقدم 30 ألف طن منحة مشتقات نفطية

الأمم المتحدة: لا يمكن حل الأزمة فى اليمن إلا سياسيا

التحالف العربى يرصد سقوط صاروخ باليستى فى البحر أطلقه الحوثيون تجاه اليمن

المشرف على مركز الملك سلمان: السعودية ودول التحالف ترفض استغلال الوضع الإنسانى لتحقيق مكاسب وتؤكد دعمها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.. مسئول أممى: المملكة والإمارات قدمتا 930مليون دولار لصندوق دعم اليمن..صور

اليمن

سفير اليمن

أزمات التعليم

الارتقاء بالتعليم

محمد مارم




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة