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النيابة تأمر بتشريح جثة طفل قتله والده بسبب بكائه فى الحوامدية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:18 م
النيابة تأمر بتشريح جثة طفل قتله والده بسبب بكائه فى الحوامدية جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بتشريح ودفن جثة طفل لقى مصرعه على يد والده، بعدما ضربه لكثرة بكائه، كما صرحت بدفن الجثة وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان الضحية.
 
كان مركز شرطة الحوامدية تلقي إخطار من مستشفى "أبو الريش" يفيد بوصول  "إسلام" 4 أشهر، مصاب بكدمات في مناطق متفرقة بالجسد، بالإضافة  إلى زرقان وتورم بالوجه، ومصاب بنزيف فى المخ، وانه توفى بعد فترة من إيداعه المستشفى.
 
وكشفت التحقيقات، انه تم استدعاء والدى الطفل لسؤالهم، وادعوا أنه سقط على الأرض، مما أدى إلى إصابته، فيما كشفت التحريات كذب تلك الرواية، واتضح أن الزوجة خرجت لقضاء بعض الاحتياجات المنزلية وتركت الطفل بصحبه والده.
 
وتابعت التحريات، أنه بعد فترة من مغادرت الأم للمنزل بدأ الطفل فى البكاء، فحاول والده اسكاته ولكنه فشل في ذلك، مما دفعه إلى ضربه فأصيب جراء ذلك، وفور عوده زوجته اخبرها بانه سقط منه، وقد حاول علاجه  فى  المنزل لمدة يومين ولكن حالته ساءت فذهب به للمستشفى لعلاجه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
 
 

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