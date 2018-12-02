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خلال الربع الرابع للموسـم الزراعى 2017 / 2018...

الإحصاء: 86.19 ألف قنطار صادرات مصر من القطن.. والهند الأكثر استيرادا

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:39 ص
الإحصاء: 86.19 ألف قنطار صادرات مصر من القطن.. والهند الأكثر استيرادا القطن المصرى
كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من القطن، بلغت 86.19 ألف قنطـار مـترى خلال الربع الرابع من الموسم الزراعى 2017/ 2018 "الفترة من يونيو- أغسطس 2018"، مقابل 86.21 ألف قنطار مترى  للفترة المماثلة من العام الماضى "يونيو- أغسطس 2017"، بنسبة انخفاض قدرها 0.02%، ويرجع ذلك لانخفاض محصول القطن.

وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، حول النشرة الربع سنوية للقطن، أن الهند سجلت أعلى الدول استيرادا للقطن المصرى خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، بكميات بلغت 36.6  ألف قنطـار مـترى بنسبة 42.4% من إجمـالى الكميـة المصـدرة فى الربع الرابع للموسم الزراعى 2017/ 2018.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن كمية المستهلك مـن الأقطان المحلية، بلغت 28.9 ألف قنطـار متـرى خلال الربع الرابع للموسم الزراعى 2017/ 2018، مقابل، 43.8 ألف قنطـار متـرى للربع المماثل من الموسم الزراعى 2016/ 2017، بنسبة انخفاض 34.4%، ويرجع هذا الانخفاض إلى توقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.

كما أوضح الجهاز، أن الاستهلاك المحلى تركز خلال هذه الفترة من العام الجارى، فى مجموعة الأصناف  طويــــل ووسـط التيلة، حيـث بلغ المستهلك منها 28.8 ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 99.7% من إجمالى القطن المحلى المستهلك.

 

 


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