اتحاد الصناعات يعقد دورة تدريبية فى قنا حول حقوق والتزامات صاحب العمل

كتبت- منى ضياء

عقد اتحاد الصناعات المصرية دورة تدريبية فى مدينة قنا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك فى إطار دور الاتحاد فى دعم القطاع الصناعى فى مصر والعمل على نهوضه، لإيمانه بأن الصناعة هى قاطرة التنمية المستدامة.

وقامت الدكتورة فاطمة الرزاز مستشارة الاتحاد لشئون العمل بإدارة ورشة العمل والتى استهدفت أصحاب الأعمال ومديرى الموارد البشرية بالشركات والمؤسسات من أعضاء الغرف الصناعية ومن القطاعات المختلفة (الهندسية والغذائية والحبوب والكيماوية والحرف اليدوية) المتواجدين بمحافظة قنا وماحولها.

وخصصت الجلسة الأولى للتعريف بإلتزامات صاحب العمل تجاه موظفي وعمال منشأته فيما يخص الأجور والإجازات وآليات تنظيم العمل وغيرها من الإلتزامات، فيما استعرضت الجلسة الثانية التزامات الموظفين والعمال وما ينطوى عليه نظام العمل من واجبات ومحظورات من حيث مستوى الأداء في العمل و تنفيذ أوامر صاحب العمل وعدم إفشاء أسراره أو أسرار المنشأة وكذلك الإلتزام بعدم منافسة صاحب العمل، وغيرها من الإلتزامات.

وشددت فاطمة الرزاز على أهمية مثل هذه اللقاءات في خلق مناخ عمل مستقر بين أطراف العمل مما يساهم في إستقرار البيئة الإنتاجية الصناعية ككل مما ينعكس بالضرورة على الحياة الإجتماعية لأصحاب الأعمال والموظفين والعمال على حد السواء، مشيرة إلى حتمية إزدهار القطاع ككل نتيجة لهذا الإستقرار.

وأضافت الرزاز أن ورشة العمل تلك إنما هي ضمن الخدمات المجانية التي يقدمها إتحاد الصناعات المصرية إلى الغرف الصناعية و أعضاءها من مؤسسات ومنشآت بهدف تعريف أصحاب الأعمال والموظفين والعمال بكافة الأمورالمرتبطة بالعلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية بما في ذلك القوانين ذات الصلة، وكيفية العمل بها، وتطبيق بنودها بشكل تام وصحيح بما يحقق المصلحة الكاملة لأطراف علاقة العمل.