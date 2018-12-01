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وزير الأوقاف يكرم متفوقى الهيئة فى الدورات التدريبية اليوم بالوزارة

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:00 ص
وزير الأوقاف يكرم متفوقى الهيئة فى الدورات التدريبية اليوم بالوزارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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يقوم وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بتكريم المتميزين من الناجحين فى دورات الموارد البشرية والشئون القانونية والإدارة الهندسية من هيئة الأوقاف بحضور قيادات هيئة الأوقاف المصرية اليوم السبت، فى العاشرة صباحًا بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، فى إطار رفع كفاءة العاملين وتكريم المتميزين من العاملين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية.
 
و تقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية كبرى فى حب سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) اليوم السبت، عقب صلاة العشاء مباشرة بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة فى قطاع القنوات المتخصصة وقطاع التليفزيون وإذاعة القرآن الكريم.
 

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