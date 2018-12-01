وزير الأوقاف يكرم متفوقى الهيئة فى الدورات التدريبية اليوم بالوزارة

يقوم وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بتكريم المتميزين من الناجحين فى دورات الموارد البشرية والشئون القانونية والإدارة الهندسية من هيئة الأوقاف بحضور قيادات هيئة الأوقاف المصرية اليوم السبت، فى العاشرة صباحًا بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، فى إطار رفع كفاءة العاملين وتكريم المتميزين من العاملين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية.