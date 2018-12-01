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تأجيل محاكمة مهندس بترول استولى على مليونى جنيه لجلسة 2 فبراير

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:40 م
تأجيل محاكمة مهندس بترول استولى على مليونى جنيه لجلسة 2 فبراير محكمة - أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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قررت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس محكمة جنايات جنوب سيناء وعضوية المستشارين شوقى إبراهيم الزقم ومجدى خميس محمد ومحمد وفيق محمد وبسام شتا وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز تأجيل محاكمة "أحمد ا"، مهندس كهرباء بجنوب سيناء، بتهمة اختلاس مهمات وأصول الشركة محل عمله تقدر بمليونى و303 آلاف و500 جنيه، لليوم الثانى من فبراير بحين ورود تقرير معمل خبراء وزارة العدل مع استمرار حبس المتهم.

وتعود أحداث القضية إلى الفترة من عام 2017-2018 قام مهندس الكهرباء بصفته موظف عام رئيس قسم الكهرباء للبريمة 26 التابعة لذات الشركة وهى إحدى الشركات التى تسهم الدولة بنصف رأسمالها باختلاس أموال وأصول الشركة.

كان الرائد محمد طاحون تلقى بلاغا من المسئولين بالشركة بقيام المتهم بالاستيلاء على أصول ومهمات الشركة تقدر بمبلغ 118736،8 دولار ومبلغ 190 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله.

انتقل ضباط مباحث أبو رديس وبتفتيش مسكن المتهم عثر بالمبالغ المالية بحوزته ولم يعلل سبب وجود هذه المبالغ المملوكة لجهة عملة لاستعمالها فى أغراض الحفر واحتسبها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتحرر المحضر بالواقعة برقم 44 لسنة 2018 جنايات جنوب سيناء وحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق ثم إخلاء سبيله على ذمة القضية بصفته موظف عام، وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2018 كلى جنوب سيناء وإحالتها إلى محكمة الجنايات وحضر المتهم جلسة اليوم فقررت المحكمة القبض عليه وحبسه على ذمة القضية وتحدد لها جلسة الأول من ديسمبر لندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل.


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