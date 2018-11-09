مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا

الغربية – عادل ضرة

تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربيـــة خدمات تأمين المسجد الأحمدي بطنطا لمتابعة خطة تامين المسجد وكيفية العمل على تكثيّف إجراءات تأمين المساجد والأضرحة.

وشدد" حسونة" على تكثيف الإجراءات الأمنية للتصدي لأي أعمال إرهابية أو إجرامية، في محيط المساجد والكنائس والمؤسسات والمصالح الحكومية الحيوية والمراكز الشرطية، وتسيير دوريات متواصلة في الشوارع، وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما وجه بتشغيل البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المسجد على مدار 24 ساعة، وسط انتشار مكثف لرجال المرور حيث قاموا بمنع توقف أية سيارات في محيط دور العبادة.

وأكد مدير أمن الغربية، على استنفار كافة خطط تأمين المنشآت الشرطية والمنشآت الهامة ودور العبادة، ودقة فحص كافة المترددين على المواقع الشرطية ودور العبادة، ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أية سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية ودور العبادة.

كما وجه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.