زراعة البرلمان: تقاوى فاسدة سبب تعفن 10 آلاف طن طماطم.. واللجنة تفتح تحقيقًا

كتب أحمد عرفة

أكد النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة تولى حاليًا اهتمامًا بأزمة الطماطم الفاسدة التى نتجت عن استيراد بعض الشركات لتقاوى فاسدة أدت إلى تعفن نسبة كبيرة من الطماطم خاصة فى أراضى الدلتا.

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة فى البرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استقبلت طلب إحاطة مقدم من النائب هشام الحصرى وكيل اللجنة، حول أزمة الطماطم الفاسدة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تكررت بشكل كبير فى منطقة الدلتا عن المناطق الجنوبية، واللجنة تتجه لفتح تحقيق حول تلك الوقائع.

وأشار أمين سر لجنة الزراعة فى البرلمان، إلى أن هذه التقاوى الفاسدة أدت إلى تعفن ما يقرب من 10 آلاف طن من الطماطم، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة للفلاحين القائمين على زراعة الطماطم فى الدلتا.