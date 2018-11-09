المرور: تحويلات مرورية بكورنيش المعادى لإنشاء كوبرى مشاه

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بمحور كورنيش المعادى لمدة 4 ساعات، لإنشاء كوبرى مشاه وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية، لملاحظة حركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال.

تأتى تلك اﻷعمال فى إطار قيام الجهات المعنية باستكمال تنفيذ مشروع أعمال المرحلة الثانية، لإنشاء كوبرى مشاه بمحور كورنيش النيل بالمعادى أمام مسجد الرحمن فى الاتجاه القادم من المحكمة الدستورية إلى أثر النبى والجهة المقابلة ناحية شرطة المسطحات المائية حيث ستكون الأعمال عبارة عن تركيب جسم الكوبرى (المشاية) مما يستتبعه غلق طريق الكورنيش فى الاتجاهين خلال فترة العمل، والتى من المقرر أن تستغرق أربعة ساعات فقط من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً ليل جمعة صباح سبت يوم 10‏/11‏/2018م .

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتحويل الطريق خلال فترة تلك الأعمال وعلى القادم من أثر النبى اتجاه المعادى يسلك الطريق البديل بشارع مصر حلوان الزراعى، القادم من المعادى اتجاه أثر النبى يسلك يميناً شارع المحكمة الدستورية ثم مصر حلوان الزراعى، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه وتسيير حركة المرور بالمنطقة.