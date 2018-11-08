وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول توصيات القافلة العلمية لمعهد علوم البحار

كتب وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول توصيات القافلة العلمية المجتمعية التى نظمها المعهد تحت عنوان "مناقشة التنمية المستدامة ببحيرة ناصر"، وذلك بمحطة بحوث أسوان التابعة لفرع المعهد للمياه الداخلية والمزارع السمكية.

وأشار التقرير إلى أن القافلة العلمية انتهت إلى عدد من التوصيات الهامة، منها: ضرورة وضع خطة إدارة متكاملة يشارك فيها مجتمع الصيادين والمجتمع المدنى مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة لبحيرة ناصر، ووضع برامج تدريبية وإرشادية للصيادين لتدريبهم على تربية الأسماك والتوعية بأهمية استغلال أخوار البحيرة للتوسع فى إنشاء المرابى والمزارع السمكية مع التوعية باستخدام طرق الصيد الجديدة والصيد فى المياه العميقة وتحسين طرق تداول الأسماك، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة بالبحيرة للتصدى لظاهرة تهريب الأسماك والصيد الجائر فيها بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للاستفادة من جلود التماسيح ودباغتها.

ومن جانبها أكدت د. سوزان خليف على مشاركة ومساندة المعهد للجهود التنفيذية المبذولة لتنمية وتطوير بحيرة ناصر باستخدام كافة السبل والوسائل العلمية والبحثية المتاحة؛ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى للبحيرة باعتبارها من أكبر البحيرات فى مصر من حيث معدلات الإنتاج السمكى الأورجنيك وذات الجودة العالية، مشيرة إلى أن تنمية بحيرة ناصر يعتبر هدف إستراتيجى يتم متابعة تحقيقه وتنفيذه باستمرارعلى أعلى المستويات.

جدير بالذكر أن معهد علوم البحار نظم القافلة يوم السبت الماضى بهدف مناقشة التنمية المستدامة ببحيرة ناصر وعرض المشاكل والحلول وتبادل الآراء والمناقشات مع الجهات المعنية بالبحيرة والصيادين، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.