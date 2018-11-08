محافظ القليوبية: رصدنا معديات غير صالحة ونسعى لسرعة تغييرها قبل حدوث كارثة

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عواد أحمد السكرتير العام بالمحافظة وعضوية رؤساء المدن والأحياء ولجنة فنية بديوان المحافظة وكلية الهندسة بجامعة بنها، تنتهى قريبا من وضع خطة كاملة بشأن المعديات المنتشر على مستوى المحافظة، لبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح محافظ القليوبية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة رصدت حالة سيئة لتلك المعديات وبحاجة إلى التغيير الفورى، إلى جانب عدم مطابقة بعض المعديات للحالة الفنية المطلوبة حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أنه حتى الآن يتم حصر تلك المعديات لسرعة اتخاذ التوصيات اللازمة للبدء الفورى فى تنفيذها وفقا لقائمة الأولويات التى تعدها اللجنة.

وكان "اليوم السابع" قد نشر تقريرا تحت عنوان " فيديو وصور.. "تعرف تعد لحد كام؟".. "معديات الموت" كارثة القليوبية.. الحمولة تتراوح من 20 لـ30 فردا فى الرحلة.. الأهالى يستغيثون: نواجه الموت كل يوم.. والمحافظ: لجنة لمتابعة الحالة الفنية واستبدالها بكبارى مشاة " لرصد الحالة الفنية لتلك المعديات التى اصبحت تمثل خطر على مرتاديها.