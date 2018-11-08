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فيديو.. قائد بالجيش اليمنى: حققنا إنجازات عسكرية كبيرة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:50 م
فيديو.. قائد بالجيش اليمنى: حققنا إنجازات عسكرية كبيرة قائد محور إب
كتبت ـ إيمان حنا
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قال قائد محور إب العميد الركن أحمد البحش، أن الجيش اليمنى حقق انتصارات وتقدما عسكريا كبيرا فى الفترة الماضية، وأكد أن هدف العملية العسكرية التي انطلقت بمحافظة الضالع، ليس تحرير الحقب ودمت فحسب وإنما أبعد من ذلك، لافتاً إلى أن قواتنا تجاوزت تحصينات المليشيات الانقلابية وحررت العديد من المواقع الاستراتيجية فى غضون 23 ساعة، طبقا للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية.

 

وقال العميد إن أبطال الجيش الوطنى استطاعوا تجاوز كل حقول الألغام والمتفجرات التى زرعتها مليشيات الحوثى بفضل معنويات الأبطال والخطط المسبقة والجهود المستمرة.

 

وأضاف " كانت قلعة ناصة أولى المواقع التي حررناها، ثم التهامى فالعرفاف والسطاح وخارم وصولاً إلى بيت اليزيدى، والحقب وحصون الحقب، فيما يرابط أبطال الجيش الوطنى الآن فى السلسة الجبلية الغربية لمدينة دمت.

وأكد أن قوات الجيش الوطنى فى كامل الجاهزية لمواصلة عمليات التحرير، ولديها خططها وتعليمات صارمة بعدم إلحاق أي أضرار بالمواطنين وممتلكاتهم، مشيداً بمستوى الالتفاف الشعبى خلف قوات الجيش الوطنى فى مختلف المناطق.

 

وذكر أن مليشيات الحوثى الانقلابية كانت تتحصن فى "قلعة ناصة" وكانت تظن أن قواتنا لا تقدر على الوصول إليها وتحريرها، لكن قواتنا حررتها في وقت قياسى، وتكبّدت المليشيات خسائر بشرية كبيرة ولا تزال أكثر من 25 جثة ما زالت متناثرة فى جبل ناصة حتى الآن".


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