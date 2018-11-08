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ضبط 10 مسجلين خطر وتنفيذ 351 حكما قضائيا فى حملة أمنية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:30 ص
ضبط 10 مسجلين خطر وتنفيذ 351 حكما قضائيا فى حملة أمنية حمله امنيه -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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نفذ ضباط مباحث قليوب حملة أمنية بتعليمات اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، وإشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد محمد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث المركز، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.
 
وأسفرت الحملة عن تمكن ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة من ضبط 10 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية و105 جرام حشيش و75 قرصا مخدرا، كما تمكن ضباط ادارة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 351 حكما قضائيا، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

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