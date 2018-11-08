ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 15 قطعة حشيش فى شبراخيت

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 15 قطعة حشيش بشبراخيت.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت برئاسة الرائد احمد اباظة مفادها قيام كل من: "احمد ع م ال" 28 سنة عاطل، "محمد إ ع ع" 25 سنة عاطل، "حسن م ح ال" 18 سنة عاطل ومقيمين شبراريس مركز شبراخيت، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مدينة شبراخيت والمدن المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمان المذكوران بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة شبراخيت وبحوزتهما عدد 15 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام، مبلغ مالى 290 جنية عدد 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط "بقصد الاتجار" والمبلغ المالى من متحصلات البيع "والهواتف المحمولة" للاتصال بعملائهم تحرر المحضر جنايات مركز شبراخيت وجار العرض على النيابة العامة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1646 متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 2017 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 2470 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.