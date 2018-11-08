video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 15 قطعة حشيش فى شبراخيت

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:17 م
ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 15 قطعة حشيش فى شبراخيت حمله امنيه -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 15 قطعة حشيش بشبراخيت.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت برئاسة الرائد احمد اباظة مفادها قيام كل من: "احمد ع م ال" 28 سنة عاطل، "محمد إ ع ع" 25 سنة عاطل، "حسن م ح ال" 18 سنة عاطل ومقيمين شبراريس مركز شبراخيت، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مدينة شبراخيت والمدن المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمان المذكوران بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة شبراخيت وبحوزتهما عدد 15 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام، مبلغ مالى 290 جنية عدد 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط "بقصد الاتجار" والمبلغ المالى من متحصلات البيع "والهواتف المحمولة" للاتصال بعملائهم تحرر المحضر جنايات مركز شبراخيت وجار العرض على النيابة العامة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1646 متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 2017 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 2470 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ضبط أسلحة ومواد مخدرة وإزالة إشغالات فى حملة أمنية بالجيزة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

الحوادث

دمنهور




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة