رئيس مياه القناة يوجه بعمل تقرير أسبوعى لمتابعة محطات المياه بالقطاعات الثلاثة

قرر المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناة، أن يتم إعداد تقارير صيانة أسبوعية وشهرية بالنسبة لجميع محطات مياه وصرف على مستوى القطاعات الثلاثة الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وسرعة إعداد وتجهيز المبنى الإدارى بالجهود الذاتية، والإنتهاء من الإعداد والتجهيز فى موعد غايته 1/12/2018

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس الشركة إلى مجمع محطات القصاصين لمياه الشرب وتفقد المحطات التى تضم عدد 2محطة مرشحة و4 محطات كومباكت يونيت وخلال متابعته لأعمال الصيانة، وتضمنت الجولة المرورعلى كافة المحطات والوقوف على حالتها وطرق التشغيل

وطالب الصحصاح العاملين بالمحطات ببذل المزيد من الجهد من أجل الوصول إلى أفضل أداء وتقديم أفضل خدمة للمواطنين ،كما تفقد محطة معالجة القصاصين، وطالب بسرعة إستكمال المعدات الخاصة بالمعمل الموجود بالمحطة، للإستفادة منه وتشغيله بكفاءة كاملة وأعطى عدة توجيهات بخصوص متابعة الصيانة ودورة التشغيل والمتابعة بصفة يومية.

وتابع الصحصاح الأعمال المكثفة التى تمت فى التعامل مع الانفجار المفاجئ فى غرفة محابس خط الطرد لمحطة s11 بمنطقة الزهور وتم إستخدام سيارة مواجهة السيول وأشرف على الاعمال، أيمن كامل نائب رئيس قطاع بورسعيد ومدير الورشة الميكانيكية، وتم استكمال الأعمال بتغيير قطع الغيار المطلوبة كما تم أيضا نقل ماكينات محطة المعالجة للحظائر للإدارة الميكانيكية، والإصلاح وعمل صيانة لأعمال الكهرباء بالمحطة التى يتم تنفيذها فى قطاع الإسماعيلية والمتضمنة تطهير صرف صحى للشبكات فى منطقة آخر الثلاثينى وإزالة الحشائش المتواجدة داخل المطابق، كذلك رفع القمامة الموجودة بداخلها، وحملة مكثفة فى منطقة شارع المخبز الآلى والعشرينى.