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التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:03 م
التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد خبز
كتبت هند مختار
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قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى لكل فرد في الأسرة, تواصل المركز  مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة.

وتابعت الوزارة أنها ملتزمة بتوفير الخبز المدعم للمواطنين يومياً وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائياً لسلع  تموينية تصرف له.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي ‏أي وقت طوال اليوم, وأوضحت الوزارة أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.‏

 

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

كمستفيد من منظومة صرف الخبز المدعم بالبطاقات ( الرائعة ) .

لا مانع لدى من رفع سعر الرغيف المدعم الى عشرة قروش . مما يخفف قيمة الدعم قليلا من على كاهل الدولة .

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